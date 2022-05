Uczniowie sprawdzali swoje kompetencje cyfrowe. W Twardogórze gościł Sekretarz Stanu ds. Cyfryzacji Janusz Cieszyński

Głównym tematem spotkania była lekcja pokazowa oraz założenia IT Fitness Test 2022 Grupy Wyszehradzkiej.

W wystąpieniu Janusz Cieszyński zwrócił się do uczniów. -Informatyka i cyfryzacja stwarza możliwości zdobycia ciekawej i dobrze płatnej pracy. Karierę można robić na całym Świecie, niewychodząc z domu - powiedział.

IT Fitness Test Grupy Wyszehradzkiej to darmowy, publiczny test umiejętności cyfrowych online, który pozwoli zbadać poziom kompetencji IT wśród uczniów i nauczycieli w kraju w obszarach takich jak Internet i bezpieczeństwo, a także zdolności wykorzystywania narzędzi do współpracy online i sieci społecznościowych oraz z zakresu rozwiązywania złożonych problemów.