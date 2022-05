Uczennica I LO w Oleśnicy finalistką programu. Kolejny rok szkolny spędzi w USA!

Future Leaders Exchange Program (FLEX) to całoroczny, w pełni finansowany przez Departament Stanu USA, program wymiany dla uczniów szkół średnich. Każdy finalista Programu FLEX mieszka z rodziną goszczącą go przez cały rok szkolny, aby lepiej poznać amerykańskie wartości, uczęszczać do szkoły średniej w USA i przybliżyć Amerykanom wiedzę o swoim ojczystym kraju.

Uczestnicy wracają do domu zmotywowani i zainspirowani, żeby dzielić się swoimi nowymi doświadczeniami i pozytywnie wpływać na swój kraj i społeczność. Alumni po programie FLEX dołączają do silnej międzynarodowej sieci wspieranej przez Program Alumnów FLEX, który oferuje wsparcie poprzez dotacje i rozwój zawodowy - podaje placówka.

Hania jest jednym z 38 tegorocznych finalistów FLEX Poland, wybranych spośród ok. 3 tyś. kandydatów. Wyboru finalistów dokonał niezależny zespół amerykańskich ekspertów w dziedzinie edukacji i stosunków międzynarodowych. W I LO Hania uczęszcza do klasy realizującej na poziomie rozszerzonym język angielski, geografię i matematykę. Jest radną Młodzieżowej Rady Miasta Oleśnica oraz pełni funkcję przewodniczącej klasy. Nauczycielem języka angielskiego oraz wychowawczynią uczennicy jest pani Katarzyna Śliwińska.