Tygodniowy przegląd prasy 15.10.2023: Oleśnica, 8.10-14.10.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Oleśnicy

Dziesiątki zepsutych komputerów, laptopów, a nawet telewizory i kuchenki mikrofalowe przynieśli mieszkańcy Wałbrzych i powiatu wałbrzyskiego na naszą akcję "Drzewko za surowce wtórne". Były też setki baterii i kilometry starych kabli. Zanim wybiła godz. 13 ustawiła się ogromna kolejka chętnych do oddania niepotrzebnego sprzętu w zamian za sadzonki. Za nami bardzo udana akcja - przeżyjmy to jeszcze raz! Zobaczcie zdjęcia!

Tygodniowa prasówka 15.10.2023: 8.10-14.10.2023 Oleśnica: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Oleśnicy. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Cienki, gruby, biały, czarny… Gwiazdy kochają golfy we wszystkich kolorach i fasonach. Zakładają je na gale i na co dzień. Zestawiają z marynarkami, ramoneskami i noszą solo. Świetnie wyglądają w nich Grażyna Torbicka i Martyna Wojciechowska. Zobacz, jaki golf wybrać na jesień i z czym go nosić.