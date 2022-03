Te wydarzenia wstrząsnęły Oleśnicą, Sycowem i okolicami. Morderstwa, tragiczne wypadki w powiecie oleśnickim na przestrzeni ostatnich lat RED

14 lutego 2016 roku na przedmieściach Sycowa znaleziono zwłoki młodej kobiety. Ciało znalazł około godziny 8 mężczyzna będący na spacerze. Zmarła Marta D. w wieku 27 lat znaleziona była w klapkach, bez kurtki, z widocznymi śladami krwi na twarzy - jak po uderzeniu. Kobieta była mieszkanką Komorowa, a jej ciało leżało w tym miejscu od północy. Sprawę na miejscu badała policja i prokurator. Kobietę zabił jej partner. Osierociła 4-letniego synka. Zobacz galerię (15 zdjęć)

Te wydarzenia zostają w pamięci na zawsze. Zło i pech rodziły się pod nosem mieszkańców i często nie byli tego świadomi. Ludzie do dziś nie wierzą i zadają sobie pytanie, jak mogło do tych wydarzeń dojść? "To była normalna rodzina", "Kochający mąż", "Dobry przyjaciel", "Spokojne dziecko" - mówili. O tych wydarzeniach z powiatu oleśnickiego mówiło się w całej Polsce. Dlaczego musiało do tego dojść? Kto zawinił? Gdzie popełniono błąd? Opisy znajdziesz w galerii zdjęć, przesuwaj je strzałkami.