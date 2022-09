Seniorzy nie muszą się nudzić. Dzienny Dom Senior+ zaprasza!

Oleśnicki dom seniora jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Właśnie w tym czasie seniorzy pod okiem wykwalifikowanej kadry biorą udział w zajęciach ruchowych czy sportowo-rekreacyjnych. Mają też terapię zajęciową oraz integrację międzypokoleniową, a także zajęcia profilaktyczne. Niedawno w murach DDS+ gościli przedstawiciele Służb Ratowniczych. Często o niebezpieczeństwach opowiadają także mundurowi z Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy. Ale spotkania w DDS+ to także kultura. W ostatnich dniach seniorzy z Oleśnicy wzięli udział w konkursie "KAPELUSZE MAJĄ DUSZE", organizowanym w ramach Dni Seniora Wrocław 2022. Kilkumiesięczna praca sprawiła, że oleśniczanie odebrali nagrody za zajęcie I, II i III miejsca we wspomnianym konkursie.