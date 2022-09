Perłowy jubileusz, czyli 30-lecie SZPZOZ w Oleśnicy (ZDJĘCIA)

Piątkowe uroczystości w oleśnickiej sali konferencyjnej były okazją do wspomnień. O początkach i obecnej strukturze zakładu mówiła obecna dyrektor Mariola Aiyegbusi, która stanowisko to zajęła w minionym roku. Tuż po przywitaniu gości wyemitowano film, w którym historię SZPZOZ-u przytoczył jego ówczesny dyrektor Stanisław Ptak, który funkcję tę piastował przez 29 lat. Ptak opowiadał o początkach tworzenia zakładu, trudach, a także pracownikach, którzy od wielu lat wkładają całe serce w diagnostykę i leczenie pacjentów.

Moją satysfakcją jest to, że tyle lat mogłem pracować i działać w zakładzie i robiłem to z przyjemnością, a gdy na zakończenie w 2020 roku odbyła się czteromiesięczna kontrola NIK - nie wykazała ona nieprawidłowości. To był sukces - mówił z uśmiechem ówczesny dyrektor Stanisław Ptak.