Sekcja Dróg Miejskich w Oleśnicy odnawia oznakowanie poziome na drogach

Odnowieniu oznakowania poziomego przewidziane jest ok 4600 mkw oznakowania barwy białej, ok 400 mkw oznakowania barwy czerwonej, ok 450 mkw oznakowania barwy niebieskiej oraz wymalowanie nowego oznakowania w ilości ok 150 mkw barwy białej i ok 100 mkw barwy niebieskiej. Nowe oznakowanie pojawi się między innymi w ulicach: Szkolnej, gdzie zostaną wyznaczone dodatkowe miejsca postojowe w ramach Strefy Płatnego Parkowania, Sinapiusa przy hotelu Perła, gdzie wyznaczonych zostanie pięć miejsc parkingowych z możliwością parkowania do 1 godziny. Prace obejmą też sięgacz ulicy Klonowej. Tam zostanie wyznaczone dodatkowe jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych. Podobnie będzie na ul. Sikorskiego i Sucharskiego, gdzie służby wyznaczą dodatkowo po jednym miejscu dla dla osób niepełnosprawnych. Na łączniku Sinapiusa i Skłodowskiej wyznaczone zostaną natomiast dwa miejsca zastrzeżone dla Zakładu Rehabilitacji.