Przedszkolaki z trójki już po uroczystym zakończeniu roku

Dwie grupy 5 latków tj. "Zuchy" i "Słoneczka" po wakacjach pójdą już do szkoły… Od samego rana dzieci przeżywały ten dzień. Jednak stres ustąpił miejsca ogromnej radości, kiedy to dzieci dostrzegły na widowni swych rodziców. Był tradycyjny taniec polonez, inscenizacja z życia trzech lat w przedszkolu, wierszyki, piosenki i wielki aplauz na koniec. Na zakończenie najważniejszy punkt uroczystości – wręczenie dyplomów i pamiątek przez Panią Dyrektor Elżbietę Kokot. Był to czas wzruszeń, refleksji i niejednemu z obecnych zakręciła się łezka w oku. Były także podziękowania dla rodziców, którzy w szczególny sposób byli zaangażowani w działania na rzecz placówki i służyli swoją bezinteresowną pomocą. Kolejni absolwenci naszego przedszkola opuszczają nasze mury, by rozpocząć po wakacjach naukę w szkole. Życzymy im wielu sukcesów i spełnienia marzeń, a wszystkim dzieciom bezpiecznych i radosnych wakacji.

Nauczycielki grupy „Słoneczka” – Małgorzata Grzybowska i Elżbieta Wawrzycka.