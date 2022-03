Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Brzezinka. Ile pieniędzy pochłonie inwestycja?

Planowana inwestycja obejmuje przebudowę sieci wodociągowej w obrębie pasa drogowego drogi powiatowej pod zarządem Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy o łącznej długości ok. 778 m, przy zachowaniu ciągłości dostaw wody. Zakres zasadniczych usług i robót budowlanych przewidzianych do wykonania obejmuje m.in. budowę ok. ośmiu hydrantów przeciwpożarowych na sieci wodociągowej, które oprócz poboru wody na cele p.poż. spełniać będą rolę odpowietrzenia sieci.

Realizację przedmiotu zamówienia podzielono na dwa etapy: etap I: wykonanie dokumentacji projektowej - termin wykonania 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, etap II: wykonanie przebudowy sieci wodociągowej wraz z niezbędną armaturą oraz przyłączami - termin 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy z zastrzeżeniem, że okres wykonywania robót nie może być dłuższy niż 2 miesiące - informuje UG Oleśnica.

Wykonawcą będzie firma “EL-SAN-BUD Adam Jaskuła i Wspólnicy” Sp. z o.o. z siedzibą w Jelczu-Laskowicach, a wartość zamówienia wynosi 406 504,88 złotych netto (500 001 złotych brutto). Na to zadanie gmina Oleśnica uzyskała wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 533 239,43 zł - dla gmin, w których funkcjonowały państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (PGR-y).