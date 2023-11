Prasówka z października 2023. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Dzisiaj, 23 października doszło do kolejnego już w ostatnich dniach wypadku na niebezpiecznym skrzyżowaniu obwodnicy trzebnickiej oraz zjazdu do Marcinowa. Zdarzenie miało miejsce na drodze krajowej nr 15, tuż przy węźle drogowym prowadzącym na DK5 i S5.

Niezwykła podróż pociągiem retro z lat 70. Trasa wiodła z Wrocławia do Kępna przez Oleśnicę i Syców. Podróż odbyła się 29 października.

Piesza pielgrzymka z Wrocławia do Trzebnicy przyciągnęła tysiące uczestników, głównie katolików, którzy odbyli niemal 30-kilometrową trasę, kierując się ku grobowi św. Jadwigi Śląskiej. Szacuje się, że w tym religijnym marszu wzięło udział około 8 tysięcy osób, co stanowiło jedno z największych wydarzeń tego rodzaju w Polsce.

Co roku jesienią, w październiku w pałacu w Goszczu odbywa się tradycyjne kiszenie kapusty. W niecodziennym wydarzeniu, jak na płacowe wnętrza, biorą udział mieszkańcy gminy. Każdego roku to wydarzenie przyciąga wielu chętnych do wzięcia udziały w kiszeniu kapusty, które okazuje się fajna zabawą.

Od 2003 roku Liliana Gronuś, mieszkanka dolnośląskiego Wałbrzycha tworzy niepowtarzalne obrazy z guzików. To niesamowite, wyszywane dzieła. Każdy obraz powstawał przez kilka tygodni, wymagał też przygotowań i poszukiwań odpowiednich guzików. Emerytowana ceramik trafiła do ksiąg rekordów, ma na koncie wiele wystaw, kilka jej obrazów właśnie trafiło na kolejną ekspozycję. Zobaczcie jej zdjęcia!