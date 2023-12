Prasówka z całego tygodnia 24.12.2023 w Oleśnicy. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przegląd tygodnia: Oleśnica, 24.12.2023. 17.12 - 23.12.2023: top 3 artykuły

W Boguszowie - Gorcach i miastach powiatu wałbrzyskiego oraz w całym regionie odwilż, a po zimie zostało tylko wspomnienie. Są jednak miejsca, gdzie można oddać się białemu szaleństwu. Na Dzikowcu w Boguszowie - Gorcach zjedziecie na nartach, sankach i ulepicie bałwana. OSiR zaprasza na narty w święta i Sylwestra i zapowiada otwarcie górnej części stoku! Na Dzikowcu zobaczycie białe święta. Jak przewidują meteorolodzy, w 1 i 2 dzień świąt będą opady śniegu. Tak wygląda zima na Dzikowcu w obiektywie Michała Jabłońskiego.

Jarmark bożonarodzeniowy w Twardogórze to także zakorzeniona tradycja. Odbywa się on każdego roku na placu przy Urzędzie Miejskim, przyciągając liczne osoby chętne do zakupów świątecznych i doświadczenia wyjątkowej atmosfery.