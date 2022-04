Oleśnicka Przychodnia Zdrowia. Wiemy, co będzie znajdowało się w placówce

Niedawno, Urząd Miasta Oleśnicy ogłosił zapytanie na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pod nazwą "Oleśnicka Przychodnia Zdrowia". Zgłosiło się tylko jedno przedsiębiorstwo. Co znajdzie się w placówce? Sprawdźcie!

Teren na lokalizację nowej przychodni położony jest w strefie ochrony zabytków, na działkach o numerach 3/5 i 24, AM 23, obręb Oleśnica, przy skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego z ul. Spacerową. Powierzchnia terenu do zagospodarowania pod przychodnię i infrastrukturę zewnętrzną to ok. 13.500 m2. Na obszarze tym obecnie znajduje się kilkanaście drzew, w tym kilka dużych, okazałych oraz pomnik przyrody, które należy wkomponować w zagospodarowanie terenu aby uchronić je przed wycięciem.

Gabinety POZ i poradnie

Jak czytamy w dokumentacji, w placówce ma się znaleźć m.in. punkt rejestracyjny, ok. dziesięć gabinetów POZ, gabinet diagnostyczno-zabiegowy, poradnia dla dzieci chorych i zdrowych, a także poradnia okulistyczna, kardiologiczna, alergologiczna, diabetologiczna, pracownie USG i EKG, gabinet pielęgniarski oraz pomieszczenia biurowe, sanitarne i techniczne. Chcemy, aby obiekt zapewniał podstawową i specjalistyczną opiekę zdrowotną, świadczył usługi na wysokim poziomie, a infrastruktura czyniła go łatwo dostępnym dla pacjentów - mówi w styczniu burmistrz.

Oddanie nowej przychodni do użytku przewidziano na 2026 rok. Kwota jaka została zaplanowana na to przedsięwzięcie to 21 mln złotych. Zanim jednak budowa, konieczne jest przygotowanie stosownej dokumentacji - technicznej, projektowej i finansowej. W pierwszej kolejności będzie to dokumentacja, która pozwoli pozyskać dofinansowanie ze środków zewnętrznych z Programu Inwestycji Strategicznych. W tegorocznym budżecie Miasto wygospodarowało na ten cel 120 tys. złotych.

Tylko jeden oferent

Firmy swoje oferty na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego mogły składać do 5 kwietnia. Tego samego dnia pojawiła się informacja o wpłynięciu tylko jednej oferty. To przedsiębiorstwo „MW TECHNIC” Sp. z o.o. z Michałowic. Kwota, jaką zaoferowano to 147 600 zł. Jeżeli podmiot zostanie wybrany, będzie miał dziewięć miesięcy na dostarczenie dokumentacji od daty zawarcia umowy.

