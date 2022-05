Nowe bloki w Oleśnicy z widokiem na śmietnisko? (ZDJĘCIA)

Przed laty mieszkańcy Oleśnicy w istniejących jeszcze w minionym roku garażach mieli pomieszczenia gospodarcze, które z czasem przebudowali. We wrześniu 2005 roku Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy zawarł z mieszkańcami umowę dzierżawy. Od lat oleśniczanie uiszczali opłaty, m.in. za czynsz i podatek od nieruchomości. Pod koniec 2020 roku użytkownicy wspomnianych garaży otrzymali z oleśnickiego ZBK pismo dotyczące rozwiązania umowy dzierżawy gruntu pod garażem przy ul. Leśnej w Oleśnicy. I skrupulatnie swoje obiekty rozbierali, po niektórych został jednak duży bałagan, który zalega na terenie, w pobliżu placu budowy budynków wielorodzinnych.

Zaniepokojeni mieszkańcy zwrócili się do naszej redakcji z prośbą o interwencję. - Hałda śmieci rośnie z dnia na dzień. Do tych odpadów, które pozostały po garażach, dorzucane są kolejne zwożone z miasta. Kto posprząta ten bałagan? - pyta mieszkanka Oleśnicy martwiąc się by śmieci nie zostały zepchnięte w dziurę pod fundament nowego bloku.

Do sprawy wrócimy.