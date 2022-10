Konsultacje dla seniora z wiceburmistrz Oleśnicy. Kiedy i gdzie można się spotkać?

Dyrekcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na czele z dyrektorem Janusz Marszałek oraz zastępcą burmistrza Edyta Małys Niczpor podczas poniedziałkowego spotkania w CUS przy ul. Armii Krajowej w Oleśnicy powitali seniorów rozpoczynając tym samym miesiąc niezwykłych atrakcji. Podczas spotkania wiceburmistrz ogłosiła, że wprowadza do swojego kalendarza specjalny dyżur i konsultacje pn. Godzina dla Seniora. Podczas tych spotkań porozmawiać będzie można przede wszystkim o Oleśnicy i problemach mieszkańców. Spotkania odbywać się będą w co drugi czwartek o godzinie 12. Każdy senior może przyjść do Ratusza na spotkanie z wiceburmistrz.