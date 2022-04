Gmina Oleśnica. Kolejne drogi do przebudowy. Gdzie tym razem?

Kolejne umowy na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla przebudowy dróg na terenie gminy Oleśnica podpisane. Zadania dotyczą przebudowy drogi wewnętrznej w Ligocie Małej i w Bogusławicach. W pierwszej miejscowości projekt obejmuje wykonanie drogi o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej długości około 0,105 km, szerokości 3,5 m z wykonaniem ścieku deszczowego oraz do 4 studni chłonnych. Koszt wykonania przedmiotu umowy to 30.750 zł brutto. W Bogusławicach natomiast planuje się wykonanie drogi o nawierzchni z kostki betonowej długości około 0,380 km, szerokości 4 m plus krawężnik oraz wykonanie oświetlenia na odcinku ok 220 mb. Koszt wykonania przedmiotu umowy to 43 665,00 zł brutto.