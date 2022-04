Majówka w powiecie oleśnickim. Co się będzie działo? Jak spędzić czas?

Majówka, czyli długi weekend majowy, to najbardziej wyczekiwany weekend dla Polaków w ciągu roku. To okres czasu, kiedy zwykle bierzemy wolne, by spędzić przyjemnie długo weekend majowy. W mieście i okolicy rokrocznie atrakcji, które umilają ten czas nie brakuje. Są koncerty, plenerowe pikniki i uroczystości z okazji Święta Flagi. Jak będzie w tym roku?