Dzień Edukacji Narodowej i uroczyste otwarcie hali sportowej w Oleśnicy. Wyróżniono nauczycieli z powiatu oleśnickiego

W uroczystości udział wzięli m.in. burmistrz Oleśnicy Jan Bronś, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Oleśnicy, dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie szkół w powiecie oleśnickim. Nie zabrakło także przedstawicieli samorządu, a także dyrektorów jednostek oświatowych. Podczas uroczystości udział wzięli także przedstawiciele wykonawcy hali sportowej.

Podziękowania za realizację inwestycji złożył burmistrz Jan Bronś.

Jest to przedsięwzięcie, które realizowaliśmy równo dwa lata. Ten obiekt kosztował samorząd miejski dużo pieniędzy. Z miejskiej kasy wydatkowaliśmy 11 mln. Chciałbym serdecznie podziękować tym, którzy przyczynili się do powstania hali. Nie będę wspominał problemów i trudności, bo one zawsze się pojawiają. Realizacja była niełatwym przedsięwzięciem - powiedział.