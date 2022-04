Działacze Polska 2050 z mieszkańcami chcą zasiać kwietną łąkę. Akcja już w sobotę

- Kochani – w sobotę będzie piękna pogoda – idealna żeby zrobić razem coś dobrego! Zapraszamy Was 30.04.2022 na godzinę 12 koło skate-parku, obok siłowni plenerowej gdzie będziemy próbować siać wspólnie łąkę kwietną. Ambitne to zadanie ale mamy nadzieję, że się uda - zapowiadają działacze zapraszając do wspólnego działania Polskich i Ukraińskich przyjaciół.

Jeżeli możesz, zabierz haczkę lub grabki lub konewkę. Mamy nasiona wspaniałych kwiatów roślin miododajnych i wabiących, ale jeżeli masz także swoje nasiona przynieś ze sobą niech się dzieje. Zasiejmy łąkę kwietną, zasiejmy wspólnie lepszą przyszłość. Zapraszamy - apelują.