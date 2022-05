Działacze Polska 2050 pytają mieszkańców. Gdzie ma powstać oleśnicka przychodnia zdrowia?

Urzędnicy miejscy pomimo publicznych obietnic pominęli mieszkańców przy decydowaniu o tak ważnej kwestii jak lokalizacja nowego ośrodka zdrowia (koszt 21 milionów złotych). Bez konsultacji, jako miejsce inwestycji oficjalnie podaje się zielony teren skwerku przy ul. Spacerowej - czytamy we wpisie oleśnickiego Koła Polski 2050 w mediach społecznościowych.

Naszą opinię w tej sprawie wyraziliśmy w petycji do Burmistrza z jednoczesną prośbą o konsultacje społeczne.

Upłynęły już 3 miesiące od złożenia naszej petycji i do tej pory nie odnotowaliśmy żadnej próby ustosunkowania się do naszego pisma. Stworzyliśmy więc własną ANKIETĘ DLA MIESZKAŃCÓW OLEŚNICY W SPRAWIE LOKALIZACJI NOWEJ PRZYCHODNI ZDROWIA - informują działacze.

Jak piszą ankieta jest anonimowa – można podać swoje dane lecz nie jest to wymagane. Narzędzie nie jest doskonałe lecz skoro nie robią tego władze, muszą robić to obywatele tak jak potrafią. Jak to w Polsce…