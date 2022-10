Brak prądu w Oleśnicy i okolicy. Tu nie będzie zasilania 2 i 4 listopada ADRESY

Gdzie nie będzie prądu 2 i 4 listopada 2022 r. w Oleśnicy i okolicy? Znamy adresy!

2 listopada, godz. 8:30 - 14:00

Ostrowina od nr 5 do 21. Gm. Oleśnica.

4 listopada, godz. 8:30 - 14:00

Miodary od nr 12 do 15, działki 28, 31, 134/4. Gm. Dobroszyce.

4 listopada, godz. 8:30 - 15:00

Oleśnica ul. Wspólna, Leśna od nr 7 do 8A, dz. 8/20 i działki przyległe.

4 listopada, godz. 9:00 - 14:00

Ligota Mała od nr 45 do 52, 53B, od nr 74 do 76B i działki przyległe. Gm. Oleśnica.