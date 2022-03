Zbierają nasiona dla obywateli Ukrainy. Starsi mieszkańcy nie mają gdzie ich kupić

Oleśniczanie przyłączają się do akcji zbiórki nasion dla ukraińskich ogrodników. Starsi mieszkańcy małych miejscowości i wsi na Ukrainie mają przydomowe ogródki. Dla wielu z nich jest to główne źródło wyżywienia. Wskutek działań wojennych na terenie kraju naszego sąsiada jest jednak ograniczona możliwość robienia zakupów i dostępność wielu produktów. Ksiądz Janusz Betkowski pochodzący z Oleśnicy, a będący proboszczem parafii w Brożcu na Dolnym Śląsku przygotowuje transport m.in. nasion warzyw dla mieszkańców Ukrainy z okolic Kijowa. Do akcji włączyła się także parafia św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Oleśnicy.

Potrzebne są nasiona przede wszystkim: marchewki, pomidorów, ogórków, kapusty, buraków oraz cebula i fasola. Każdemu, kto dorzuci kilka torebek z nasionami warzyw - z serca dziękujemy. Wystawimy koszyk i będziemy zbierać paczuszki z nasionami przed nabożeństwem Drogi Krzyżowej dla dzieci w piątek na 17.00 w kościele Trójcy Świętej. Ze względu na termin wyjazdu transportu – zbieramy nasiona tylko do piątku - przekazuje ks. Przemek z oleśnickiej parafii

.