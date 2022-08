Zamek Książęcy w Oleśnicy w innej odsłonie! Dokąd prowadzą tajemnicze tunele?

Niezwykła historia Zamku w Oleśnicy

Zamek Książąt Oleśnickich to renesansowa budowla z XIII wieku znajdująca się na dawnym szlaku bursztynowym. Do wieku XIX była siedzibą książąt oleśnickich. Powstanie budowli zapoczątkował najprawdopodobniej Konrad I oleśnicki, lecz jego okres świetności przypada na potomków czeskiego króla Jerzego z Podiebradów. W ciągu kilkuset lat zamek zmieniał swoich właścicieli. W latach pięćdziesiątych XIX wieku w zamkowych murach mieściło się technikum, internat, magazyny oraz lokale mieszkalne.

Co można zwiedzić w Zamku Książęcym?

Zamek Książąt Oleśnickich. CENNIK 2022

Godziny zwiedzania zamku w Oleśnicy

Od 1 czerwca do 31 sierpnia 2022 r. Zwiedzanie odbywać się będzie codziennie od 10.00 do 18.00

Od 1 czerwca do 31 sierpnia 2022 roku Kawiarnia pod Papugami czynna codziennie od 10.00 do 17.00.