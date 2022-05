Zagraniczna pomoc dla uchodźców wojennych mieszkających w Oleśnicy

- Naczepa wypełniona po brzegi to piękny widok i niesamowite wsparcie dla potrzebujących z Ukrainy - poinformował oleśnicki ratusz. Rozmowy z burmistrzem miasta partnerskiego – Peterem Horstmannem prowadził dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Janusz Marszałek. Cała akcja nie udała by się bez Aktion Kleiner Prinz, Internationale Hilfe für Kinder in Not e.V. i Koła Przyjaźni Niemiecko-Polskiej. Organizacje te mają olbrzymie doświadczenie m.in. w akcjach charytatywnych. - Nad sprawną logistyką i dobrym kontaktem z naszymi darczyńcami czuwali też zastępca burmistrza Oleśnicy Edyta Małys Niczypor i przewodniczący rady miasta Aleksander Chrzanowski. To nie wszystko. Kolejny TIR już jest kompletowany i możemy się spodziewać drugiej takiej dostawy darów - informuje Urząd Miasta Oleśnicy.