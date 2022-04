Z Oleśnicy na XXVIII Sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży

W tym roku wszyscy młodzi politycy, którzy myślą o sejmie dzieci i młodzieży, biorą udział w projekcie, który ma przybliżać ideały Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych. Całe zagadnienie brzmi: "Jakie ideały żołnierzy Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych przetrwały i odniosły zwycięstwo? Które z tych wartości są dla Ciebie ważne? Przedstaw na przykładzie wybranego bohatera lub bohaterki."

Licealistki z Oleśnicy wybrały postać Zbigniewa Lazarowicza. - Wybrałyśmy go ze względu na fakt, że kładziemy nacisk na rozpowszechnianie sylwetek działaczy oraz żołnierzy AK z naszego rejonu, a on działał właśnie we Wrocławiu. Według nas nie dostaje on takiego uznania, na jakie zasługuje - mówią zgodnie.

Z prezentacją na temat Lazarowicza pojawiły się na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Oleśnicy oraz w tamtejszej Szkole Podstawowej nr 6. Na dniach na Youtubie opublikują także film dokumentalny, który same zmontowały. Teraz liczą, że ich praca zostanie doceniona i dostaną się do Sejmu Dzieci i Młodzieży.