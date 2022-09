XXV Dni Europy w Oleśnicy już w przyszły weekend (PROGRAM)

Poprzez kontakt z europejską kulturą szerzymy wiedzę o Europie, Unii Europejskiej oraz krajach członkowskich wśród mieszkańców naszego miasta. W ramach wydarzenia oleśniczanie i goście mogą brać udział w licznych koncertach, spotkaniach, wykładach i wernisażach nawiązujących do kultury i dziedzictwa Europy i jej narodów. To okazja do spotkania artystów z Francji, Niemiec czy Czech. Szczególny nacisk kładziony jest na dziedzictwo regionu i kultury, które je kształtowały: niemiecką, czeską, żydowską, polską oraz ruską. To także okazja do spotkania z miastami partnerskimi Oleśnicy - z ich kulturą, rzemiosłem, sportowcami. W tym czasie goszczą w Oleśnicy przedstawiciele miast partnerskich Oleśnicy: Chrudimia (Czechy), Warrendorfu (Niemcy), Jaunay-Marigny (Francja) i Kachowki (Ukraina). Wiele dziać się będzie także w tym roku. Co w programie? Będą m.in. liczne występy, warsztaty i pokazy. Szczegóły w galerii zdjęć.