"Wywrócona bajka o Kapturku" już wkrótce na deskach ośrodka kultury

"Wywrócona bajka o Kapturku" to spektakl dla najmłodszych, oparty na baśni, którą zna każde dziecko. Nie powiela jednak akcji znanej baśni, lecz ją dosłownie wywraca „do góry nogami”. Odwołuje się do znanych symboli z baśni braci Grimm, takich jak czerwony kapturek, groźny wilk czy wędrówka przez las do babci. Oparty jest na przezabawnym autorskim scenariuszu i autorskiej bajkowej muzyce. Wszystkie piosenki są śpiewane przez aktorów na żywo i posiadają ekspresyjną choreografię. Spektakl opatrzony jest barwną scenografią i ręcznie robionymi kostiumami, a także wyjątkowymi efektami świetlnymi i efektami specjalnymi. Przez całe 60 minut bawi widzów - zarówno tych najmłodszych, jak i ich rodziców.

Dzieci na każdym kroku zaskakiwane będą przez nieoczywistych bohaterów, wyjątkowe zwroty akcji i poprzez niesamowite efekty sceniczne. Na scenie pojawi się narcystyczny Baran, waleczna Owieczka, „groźny” Wilk, dobra Leśna Wróżka, a także... tajemniczy leśny potwór. Przez cały spektakl bohaterowie wraz z dziećmi szukać będą odpowiedzi: „kto zaczarował las?”. Odpowiedź na to pytanie zaskoczy każdego widza bez względu na wiek…

mat. MOKiS

Bilety w cenie 20 zł* do nabycia w systemie BIilety24.pl (*do biletów sprzedawanych w systemie Bilety24 doliczana jest prowizja dla operatora +1 zł).