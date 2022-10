Wysyp grzybów w lasach w powiecie oleśnickim. Mieszkańcy zebrali pełne kosze!

Jakie grzyby jadalne są w lesie we październiku? To najlepsza pora na grzybobranie

Październik obfituje w grzyby, więc teraz warto się wybrać na grzybobranie. Przy odrobinie szczęścia na pewno natrafimy na smakowite i pożądane okazy grzybów. Dlatego podczas spacerów koniecznie wypatrujmy grzybów w lesie czy na łące. Warto wiedzieć, że różne grzybów często rosną pod konkretnymi gatunkami drzew.

Jakby nie patrzeć, można już powiedzieć, że tegoroczny sezon, acz niezbyt intensywny, będzie bardzo rozciągnięty w czasie i zaliczymy go do dość dobrych. W skali całego kraju zaczął się w końcu sierpnia i będzie trwał do końca października, a być może i do początku listopada. Obecna chłodna i przeważnie wilgotna pogoda, brak w perspektywie istotnych przymrozków, temu sprzyjają. W regionach zbiory trwają długo, 2 – 3 tygodnie i więcej. Obecnie dominują podgrzybki brunatne, maślaki, częste są też rydze i kanie, pojawiają się opieńki – komentuje synoptyk grzybów na portalu Grzyby.pl.