Wystawa minerałów, skał i wyrobów jubilerskich w oleśnickim zamku Karolina Jurek-Bugla

Do oleśnickiego zamku wraca wystawa minerałów, skał i wyrobów jubilerskich. Wyjątkowe eksponaty będzie można podziwiać 17 i 18 września w Zamku Książęcym w Oleśnicy. W sobotę zwiedzanie możliwe będzie w godzinach od 9 do 17, w niedzielę od 10 do 16. Wstęp wolny. Organizatorem wydarzenia jest Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy.