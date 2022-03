Wypadek w Oleśnicy. Śmiertelne potrącenie kobiety na ul. Sinapiusa w Oleśnicy. Kierowca usłyszał wyrok

13 stycznia 2020 roku, ok. godziny 7 na ul. Sinapiusa w Oleśnicy doszło do potrącenia 80- letniej kobiety. Poszkodowanej nie udało się uratować, a sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia, zatrzymano go kilka dni później na północy kraju. Kilka dni po tragicznym wypadku w oleśnickim gmachu Prokuratury odbyło się przesłuchanie mężczyzny, który kierował pojazdem. Jak się dowiedzieliśmy zatrzymany młody oleśniczanin usłyszał zarzuty spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym i ucieczki z miejsca zdarzenia. Grozi za to kara od 2 lat do 12 lat. Oleśniczanin wówczas przyznał się do winy, ale odmówił składania wyjaśnień. - Nie znamy okoliczności, bo mężczyzna odmówił składania wyjaśnień - mówiła nam wówczas Iwona Krzyżewska-Zazula z Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy. Jak się dowiedzieliśmy mężczyzna, który kierował pojazdem nie był właścicielem fiata seicento. Jest natomiast z właścicielem pojazdu spokrewniony.