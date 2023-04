Wycieczki rowerowe do 34 km od Oleśnicy. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 15 - 16 kwietnia?

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 34 km od Oleśnicy, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Trasę możemy podzielić na dwie zasadnicze części równe co do długości :

1) Część miejsca - która to prowadzi nas wrocławskimi uliczkami

2) Część szutrowa - która prowadzi nas walami wzdłuż Odry

Jest to trasa na której każdy znajdzie coś dla siebie , od pięknych mostów i zabytkowych budynków po śpiew ptaków i obcowanie z naturą( chodź w tej wersji trasy jest to najkrótsza część )

Startujemy przy centrum handlowym Factory Outlet, kierujemy sie do Parku Tysiąclecia aby jadąc wzdłuż wałów Ślęzy dotrzeć do ulicy Żernickiej – tu skręcamy w prawo . Po tym krótkim odcinku czekan nas mała przeprawa przez miasto. Z ulicy Żernickiej kierujemy się na ulicę Kołobrzeską a następnie Idzikowskiego . Ta ostatnia doprowadzi nas do Parku Zachodniego . W parku wybieramy jedną z wielu dostępnych alejek pamiętając aby kierować się w północny-zachód ( w stronę centrum ).

Zachowanie tego kierunku powinno doprowadzić nas w okolice mostu Milenijnego którym przeprawiamy się na drugi brzeg Odry.

Za mostem skręcamy w lewo kierując się w stronę wałów nowo wybudowanym „ślimakiem” . Będąc już na wałach odrę powinniśmy mieć po prawej stronie. Od tego momentu czeka nas kilkunastokilometrowa podróż wzdłuż Odry.

Rzekę po raz kolejny przekraczamy po dotarciu do ulicy Kochanowskiego jednak tylko w celu zmiany brzegu Odry od tego momenty będziemy poruszać się jej południowym brzegiem .

Po około 1 km po prawej stronie ukarze się nam wrocławskie Kilimandżaro , niewielka górka na której można rozpocząć swoją przygodą z MTB.

Po kilku minutach dalszej jazdy docieramy do Wyspy Opatowieckiej na której możemy zrobić sobie krótką przerwę .

Jeśli zaplanowaliśmy pokonanie tej trasy razem z dziećmi i nie jesteśmy ograniczeni czasem to na Wyspie Opatwowickiej znajduje się „Małpi Gaj” – może być to wapniała atrakcja dla najmłodszych jak i tych starszych uczestników wycieczki.

Po krótkim odpoczynku ruszamy wałami w dalszą drogę .

Na wysokości Wrocławskiego Ogrodu Zoologicznego opuszczamy wały Odry wracając na wrocławskie drogi.

Od tego momenty trasa jaką obierzecie uzależniona jest od waszej znajomości miasta , dla tych co nie poruszają się rowerem zbyt często mały skrót

-Z mostu Zwierzynieckiego skręcamy w lewo w wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego którym docieramy do mostu Grunwaldzkiego