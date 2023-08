Wycieczki rowerowe do 34 km od Oleśnicy. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 12 - 13 sierpnia?

Jest to kolejna moja wycieczka w Dolinę Baryczy. Tym razem, postanowiłem jechać przez Oborniki Śl. i Prusice. Prusice, to jedyne miasteczko w promieniu kilkudziesięciu kilometrów od Wrocławia, które do tej pory nie było na trasie moich wycieczek. Za miasteczkiem, kieruję się dalej na północny wschód i przez Domanowice i Ujeździec Wielki docieram do Gruszeczki. Przed wsią przejeżdżam przez ładne lasy. Warto przyjechać tu na grzybki. Tuż przed Sułowem, po lewej stronie drogi, znajduje się parking samochodowy. Z pewnością wybudowano go z myślą o tych turystach, którzy przywiozą swoje rowery na samochodach i stąd już na rowerach, wyruszą w Doliną Baryczy. W tym celu, wybudowano tu również, sieć ścieżek rowerowych, wykorzystując do tego szlak dawnej kolejki wąskotorowej. Co kilka kilometrów, w miejscu dawnych stacyjek, wybudowano miejsca do odpoczynku z mapkami okolic i miejscowymi atrakcjami turystycznymi. Dla zainteresowanych, ustawiono też znaki o okolicznych sklepach spożywczych i miejscach, gdzie można kupić nabiał z naturalnej hodowli i naprawić uszkodzony rower. Ścieżka biegnie z dala od dróg i prowadzi w większości przez lasy. Po minięciu od południa Milicza, szlak prowadzi nas do samego centrum Doliny Baryczy. Po drodze napotkamy tam czatownie i wieżę do obserwacji ptaków. Ja jeszcze w Miliczu skręciłem do centrum. W zachodniej części miasteczka, w parku, odnajduję ruiny XIV w. zamku i XVIII w. pałac. W drogę powrotną, kieruję się najpierw na południe, drogą nr. 15. Kilka długich podjazdów i za wsią Michołowice, skręcam w prawo. Tu, już leśnym duktem, ostro wspinam się na wzgórze Joanny. Na szczycie znajduje się XIX w. zamek myśliwski z wieżą widokową. Niestety, do środka można wejść tylko, po wcześniejszym zgłoszeniu się w nadleśnictwie w Miliczu. Ruszam dalej. W miejscowości Lasowice, skręcam z ruchliwej drogi nr. 15, w lewo i już spokojną drogą, jadę na południe. Trasa jest przyjemna, pofalowana, mały ruch samochodowy. A za wsią Łazy Wielkie, można wjechać prosto, na drogę wewnętrzną Lasów Państwowych i przez kilka kilometrów cieszyć się zupełną ciszą i spokojem. Jeszcze na chwilę, w Złotowie, zatrzymuję się obok drewnianego kościółka z 1754 r. Następne kilometry nie należą do najłatwiejszych. Najpierw długi podjazd na Zielony Szczyt (KKG) przed Ludgierzowicami, a następnie kilkunastokilometrowy odcinek drogi o fatalnej nawierzchni. Łatwiej tu jechać szutrowym poboczem. Nawierzchnia drogi, poprawia się dopiero w Łozinie. Do Wrocławia wjeżdżam ul. gen. Okulickiego na Zakrzowie. Nawiguj

Kilkugodzinna trasa rowerowa w zachodniej części Wrocławia. Pałace, rezerwaty przyrody i winnica. Trasa łatwa, ale wymaga pewnej kondycji, bo to jednak 50km.

Będzie też czas na krótki wypoczynek w Pałacu na Wodzie.

Nawierzchnia: od szutru do kostki i asfaltu.

Startujemy spod Zamku w Leśnicy (12km na płn.zach. od centrum Wrocławia). Obecnie w zamku znajduje się Dom Kultury ( imprezy, wystawy i festyny). Pierwsze wzmianki z 1132r, natomiast obecny barokowy budynek to wiek XVIII i w taki pozostaje do dziś. Przepięknie odbudowany po pożarze w 1945r., z ogromnym parkiem wart jest uwagi. Po odwiedzinach ruszamy w lewo ul. Średzką, mijamy Most Średzki i skręcamy w ul. Jeleniogórską, następnie Stabłowicką i po przejeździe kolejowym po prawej stronie naszym oczom ukazuje się kompleks interesujących budynków. Zbudowane w latach 1900-1902 jako zakład dla ubogich i nieuleczalnie chorych, następnie szpital przeciwgruźliczy i wojskowy. Po wojnie koszary radzieckie do 1956r, a potem zespól szkół rolniczych. Obecnie siedziba Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ powoli wraca do dawnego wyglądu. Wracamy do ul. Stabłowickiej w stronę Leśnicy, skręcamy w prawo i ul. Główną kierujemy się w stronę Wilkszyna. Od Wilkszyna ruch samochodowy znacznie maleje i wycieczka jest coraz przyjemniejsza. Pokonując kolejne pagórki mijamy Pisarzowice. Dojeżdżamy do skrzyżowania i dalej niebieskim szlakiem rowerowym wzdłuż torów; mijamy stacje Brzezinka Średzka i przekraczamy tory kolejowe. Kolejna wieś Gosławice. Tutaj zaczyna się kiepska droga - na szczęście tylko 2 km do Prężyc. Przed nami w centralnym punkcie znajduje się pałac w neogotyckim stylu z 1840r. Niestety wysoki mur i zamknięta brama nie pozwalają zwiedzić wnętrza ani parku. Można natomiast, nie dojeżdżając do zamku skręcić w prawo i gruntową drogą dotrzeć do Zalewu Prężyckiego na Odrze. Tego odcinka nie pokonaliśmy z braku czasu. Z zamku jedziemy dalej niebieskim szlakiem do Lenartowic. Pałac nie leży przy głównej drodze; na ostrym zakręcie w lewo należy pojechać 300m na wprost drogą gruntową. Pałac jest w trakcie przebudowy na hotel. Wracamy na szlak i drogą częściowo przez las kierujemy się do Gąsiorowa. Oglądamy stary zamek z wieżyczka przy głównej drodze i dojeżdżamy do Głoski. Można pojechać dalej niebieskim do przeprawy promowej do Brzegu Dolnego, ale my wybieramy czarny i kierujemy się do Lubiatowa - bardzo ładnej miejscowości położonej wśród lasów. Na skrzyżowaniu do Środy Śląskiej i Miękini znajduje się duża mapa z trasami pieszymi i rowerowymi . To jest mniej więcej polowa naszej wycieczki. Czerwonym szlakiem rowerowym jedziemy szosą za Zabór Mały i wypatrując znaków na jezdni BMT skręcamy w prawo w las. Droga leśna prowadzi nas przez rezerwat Zabór, przejeżdżamy przez most na Czarnej Strudze, posilamy się leśnymi jeżynami i podziwiamy przyrodę: olsy porzeczkowe, czarne bociany i jedyne w Polsce żaby zwinki. Dodatkowych atrakcji dostarczają duże kałuże i niekiedy bagienka. Docieramy do Miękini siedziby gminy (bardzo ładny budynek), wcześniej mijamy kościół i szukamy pałacu jadąc czerwonym szlakiem rowerowym. Na ostrym zakręcie w prawo nasza uwagę przyciąga wielka beczka i szyld "Winnica Jaworek". Wjeżdżamy na podwórze i naszym oczom ukazują wspaniałe zabudowania. Na terenie dawnego folwarku, obok na razie zrujnowanego pałacu, powstaje wino. W budynkach sale do degustacji i sklep. Należy pamiętać, że nie jest czynny w soboty i niedziele (konieczność wcześniejszego umówienia) . Nam jednak uczynna Pani sprzedaje jedną butelkę wina miejscowego i drugą wyprodukowaną specjalnie dla winnicy w Macedonii.

Jedziemy dalej czerwonym szlakiem do Mrozowa i dalej wspinając się pod górę kończymy przyjemnym zjazdem do naszego ostatniego pałacu na trasie - Zamek Na Wodzie w Wojnowicach. Wjeżdżamy po brukowanej drodze (trochę trzęsie) na teren zamku; po kilkudziesięciu metrach widzimy go w całej krasie otoczonego fosą. Wokół stary drzewostan, ławki, możliwość spacerów po parku oraz po okolicznych lasach, aż do Odry.

Po wyjeździe z zamku kierujemy się w prawo drogą asfaltową po ok. 50m skręcamy w prawo na zielony szlak pieszy, którym wspinamy się lekko w górę, aby skręcić w pierwszą szeroka drogę leśną w lewo (szlak idzie prosto). Przez las i pola dojeżdżamy do Brzeziny i kierujemy się do szosy Brzezinka Średzka - Leśnica, skąd prowadzi niebieski szlak rowerowy. Przejeżdżamy przez park (zwany Parkiem Goeringa), gdzie szlak skręca w lewo. My jednak jedziemy prosto szosą przez Las Mokrzański. W Leśnicy cały czas główna drogą docieramy do kościoła, skręcamy w lewo i zaraz w prawo i potem w lewo. Po 200m ul. Średzka docieramy do parkingu.

