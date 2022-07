Weekend pełen sportowych atrakcji i utrudnień na drogach. Co się będzie działo 8-10 lipca w powiecie oleśnickim? Karolina Jurek-Bugla

W niedzielę, 10 lipca między Długołęką a Oleśnicą rozegrany zostanie Visegrad 4 Bicycle Race Grand Prix Poland - Grand Prix Polski. To jeden z nielicznych w Polsce międzynarodowych wyścigów, wpisanych do kalendarza Międzynarodowej Unii Kolarskiej (UCI). Karolina Jurek-Bugla/arch. Zobacz galerię (4 zdjęcia)

To będzie kolejny atrakcyjny weekend w powiecie oleśnickim. Tym razem będzie on przebiegał pod sportowym hasłem. Niestety wraz z wydarzeniami nadciągną do nas także utrudnienia. Szczególnie kierowcy muszą liczyć się z problemami w poruszaniu się. Przeczytajcie szczegóły!