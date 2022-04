W powiecie oleśnickim będzie jeździła nowa karetka

W ramach rządowego funduszu przeciwdziałania COVID-19 do dziewięciu dolnośląskich podmiotów medycznych, w najbliższym czasie trafi łącznie dwanaście nowych ambulansów. .

I tak po dwa wozy otrzyma Wrocław, Legnica i Jelenia Góra. Jedną karetką zasilone zostaną do podmiotów medycznych m.in. w Wałbrzychu, Kłodzku, Wołowie i Oleśnicy.

Przypomnijmy w 2020 roku do oleśnickiego pogotowia trafiły nowe wozy. Jak się dowiedzieliśmy, karetkę typu P zakupiono ze środków ministerialnych, a karetkę typu S z pieniędzy szpitala i powiatu. - Karetki są bardzo dobrze wyposażone - mówił nam ówczesny dyrektor szpitala Krzysztof Wywrot i dodał, że dzięki oszczędnościom udało się doposażyć karetki w wysokiej jakości sprzęt i urządzenia, które usprawnią pracę zespołu ratowników jeżdżących do pacjentów. Jak się dowiedzieliśmy karetka typu S wyposażona została dodatkowo m.in. w specjalistyczną deskę do prowadzenia resuscytacji pacjenta w trakcie jazdy karetki.