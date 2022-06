Uwaga! Trzy akcje poboru krwi w powiecie oleśnickim. Gdzie będzie można oddać krew?

Załoga RCKiK już 14 czerwca przyjedzie do Oleśnicy, a konkretniej do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w stolicy powiatu oleśnickiego. Krew będzie można oddać w godzinach od 8 do 13.

Kolejny pobór odbędzie się kilka dni później, bo 20 czerwca w murach Oleśnickiej Biblioteki Publicznej przy ul. Reja. Pobór prowadzony będzie w godzinach od 8:30 do 12:30.

Ostatni przed wakacjami pobór krwi w powiecie oleśnickim odbędzie się w Twardogórze - 24 czerwca. Autobus RCKiK zaparkuje w okolicy Urzędu Miasta i Gminy (Od strony Domu Handlowego) przy ul. Ratuszowej i będzie do dyspozycji krwiodawców w godzinach od 8:30 do 12.

Kolejny pobór w powiecie oleśnickim odbędzie się 16 sierpnia.