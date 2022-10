Uwaga! Rozkopany parking w pobliżu centrum Oleśnicy. Co tam się dzieje?

Prace na parkingu przy ul. Sinapiusa w Oleśnicy rozpoczęły się pod koniec sierpnia. Robotnicy robią co mogą by wyrobić się w terminie. Mieszkańcy już teraz mają trudności ze znalezieniem miejsca parkingowego w pobliżu miejsca zamieszkania, przed świętami - gdy zjedzie rodzina i bliscy będzie to jeszcze większy problem. Urząd Miasta Oleśnicy zapewnia jednak, że prace zakończą się jednak w połowie grudnia.