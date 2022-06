Uwaga! Pobór krwi w powiecie oleśnickim. Gdzie będzie można oddać krew jeszcze przed wakacjami?

Ostatni przed wakacjami pobór krwi w powiecie oleśnickim odbędzie się w Twardogórze - 24 czerwca . Autobus RCKiK zaparkuje w okolicy Urzędu Miasta i Gminy (Od strony Domu Handlowego) przy ul. Ratuszowej i będzie do dyspozycji krwiodawców w godzinach od 8:30 do 12.

Kolejny pobór w tym roku prowadzony w powiecie oleśnickim odbędzie się kilka dni później, bo 20 czerwca w murach Oleśnickiej Biblioteki Publicznej przy ul. Reja. Pobór prowadzony będzie w godzinach od 8:30 do 12:30.

Jak przygotować się do oddawania krwi?

1. Zgłaszając się do oddania krwi wystarczy zabrać ze sobą aktualny dowód osobisty.

2. Krwiodawcą może być osoba w wieku 18-65 lat ciesząca się ogólnie dobrym zdrowiem.

3. Przed oddaniem krwi należy być wyspanym, wypoczętym, a w ciągu doby poprzedzającej oddanie krwi wypić ok. 2 l płynów, natomiast w dniu oddawania krwi także wypić dużo płynów oraz zjeść lekkostrawny posiłek, ograniczyć palenie papierosów.

4. Więcej informacji – jak przygotować się do oddawania krwi, gdzie i kiedy można oddawać krew i jej składniki znajdują się na stronie internetowej: www.rckik.wroclaw.pl

Składników krwi nie można długo przechowywać - koncentrat krwinek czerwonych przechowywany jest 42 dni, a koncentrat krwinek płytkowych zaledwie 5 dni.