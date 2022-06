Uwaga! Nadchodzi zmiana pogody! Będzie grzmiało i lało. IMGW ostrzega

Synoptycy zapowiadają, że słoneczna aura nie utrzyma się z nami na długo. Ciężkie powietrze, które towarzyszy nam od wczoraj skończyć się może gwałtowną burzą.

Nad Dolny Śląsk nadciągają zmiany, które dadzą się we znaki już od godziny 13. Prognozowane są silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami może wystąpić gradobicie.