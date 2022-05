Uwaga! Nadchodzi załamanie pogody. Będą wiosenne burze Kj

To koniec słonecznej aury, która od kilku dni rozpieszczała mieszkańców powiatu oleśnickiego i okolic? Synoptycy informują, że do Polski napływać będzie ciepła i dość wilgotna masa powietrza, co skutkować będzie licznym rozwojem opadów przelotnych i burz, które lokalnie mogą mieć gwałtowny przebieg. Kiedy załamanie pogody?