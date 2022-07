Uwaga czytelnicy! Zmiana godzin pracy oleśnickiej biblioteki i czytelni KJ

Oleśnicka Biblioteka Publiczna im. Mikołaja Reja informuje, że z przyczyn od niezależnych Czytelnia Książek i Prasy, Wypożyczalnia dla Dorosłych oraz Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży „Pod Sową” przy ul. M. Reja 10 w dniach od 27 do do 29 lipca czynne będą w godzinach od 9.00 do 16.00.