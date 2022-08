Urszula z Oleśnicy zmaga się z nowotworem piersi. Potrzebuje funduszy na leczenie

Przed sobą mam dopiero 38 urodziny, a w głowie wciąż powtarzającą się myśl, czy uda mi się zwalczyć chorobę. Gdybym tylko była w stanie zrobiłabym wszystko, co w mojej mocy, by wygrać z nowotworem piersi. Jestem mamą, która musi walczyć nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla swoich dzieci. Czuję, że za każdym razem, gdy zaczynam myśleć o tym, że moje dzieci mogą stracić mamę, w moich oczach pojawiają się łzy...- pisze.

Bardzo wysokie koszty

Jak czytamy dalej, pieniądze pochodzące ze zbiórki mogłyby pokryć koszty wizyt u specjalistów. -Koszty dojazdów do specjalistów, a także samego leczenia są dla mnie coraz trudniejsze do udźwignięcia. Dlatego zwracam się do Was z prośbą o pomoc, bym dała radę uratować swoje życie przed chorobą...- dowiadujemy się.