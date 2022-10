Urocze szczeniaki szukają odpowiedzialnych domów. Są w Dziadowej Kłodzie!

Psy do adopcji

Agnieszka Szachidewicz z ośrodka Przytul Pyska, a także wolontariusze pilnie szukają kochających, odpowiedzialnych domów dla szczeniąt. Do oddania są trzy suczki i jeden piesek. Maluchy nie nadają się do kojca, budy ani na łańcuch.

Są bardzo proludzkie, zostały odpchlone i odrobaczone. Mają około 12 tygodni. Będą psami tak do 12 kg.

Sunia zostanie na punkcie i jest umówiona już sterylizację. Jest nieufna, nie podchodzi do ludzi, szansa na adopcję marna - mówi pani Agnieszka.

Więcej informacji 665 498 100.