Ukraińcy szukają pracy. Zatrudnienie możliwe w oleśnickich przychodniach

Poza ofertami od prywatnych przedsiębiorców, pracę oferują m.in. szkoły i oleśnickie przychodnie.

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy zatrudni lekarzy i pielęgniarki z Ukrainy. Pomożemy załatwić formalności związane z możliwością uzyskania prawa wykonywania zawodu. Telefon do kontaktu 71 798 28 02 - informuje miejska instytucja prowadząca przychodnie przy ul. Hallera u Ludwikowskiej.

Procedury - decyzją Ministerstwa Zdrowia - zostały ostatnio uproszczone. Przedstawiciele zawodów medycznych, którzy uciekając przed wojną, stracili (nie posiadają) dokumentów potwierdzających tytuły zawodowe czy dokumentujących zdobyte doświadczenie, mają pół roku na dostarczenie niezbędnych dokumentów.

Ukrainki, które zgłaszają się do naszej Izby to w większości kobiety, które mają dzieci w wieku szkolnym. Są więc dużo młodsze od polskich pielęgniarek, z których około 40 procent jest w wieku emerytalnym. Mogłyby więc wypełnić lukę pokoleniową i uzupełnić braki kadrowe w naszym placówkach zdrowia. Niestety, większość z nich nie zna języka polskiego. Na ile będą zdeterminowane, żeby się go nauczyć, trudno powiedzieć - tłumaczy Urszula Olechowska.