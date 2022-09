Udany pobór krwi w Oleśnicy. Ile życiodajnego płynu oddano?

Podczas poboru krwi prowadzonego 19 września w Oleśnickiej Bibliotece Publicznej zarejestrowały się 54 osoby z czego 48 oddało krew. Łącznie zebrano 21,600 ml krwi.

Kolejny pobór życiodajnego płynu w ramach akcji wyjazdowych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z siedzibą we Wrocławiu do powiatu oleśnickiego zaplanowano na 1 października. Krew będzie można oddać w godzinach od 9 do 13 w autobusie przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dziadowej Kłodzie.

Przypominamy, że krew lub jej składniki mogą oddawać osoby od 18 do 65 roku życia, które ważą co najmniej 50 kilogramów. Stan zdrowia krwiodawcy powinien odpowiadać niezbędnym wymaganiom zdrowotnym, aby pobranie krwi nie wywołało ewentualnych ujemnych skutków dla jego stanu zdrowia lub stanu zdrowia przyszłego biorcy.