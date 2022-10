Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy pozbierali śmieci w mieście (ZDJĘCIA) Karolina Jurek-Bugla

Uczniowie ze szkół w Oleśnicy i okolicy sprzątali ziemię. Wśród wolontariuszy, którzy w rękawiczkach i z workami ruszyli by posprzątać Oleśnicę byli także uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy. Akcja "Sprzątanie świata – Polska" jest częścią międzynarodowego ruchu „Clean Up The World", wywodzącego się z Australii. W sumie na całym świecie w projekcie uczestniczyło 40 milionów wolontariuszy na całym świecie.