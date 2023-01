Tygodniowy przegląd prasy 8.01.2023: Oleśnica, 1.01-7.01.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Oleśnicy

W czwartek, 5 stycznia ok. godz. 6.10 na drodze krajowej nr 8 w Jeleniowie, w gminie Lewin Kłodzki, w powiecie kłodzkim doszło do tragicznego w skutkach wypadku drogowego, w wyniku którego śmierć poniosła 23-letnia funkcjonariuszka policji. Kondolencie składają policjanci i mieszkańcy z całej Polski.

Dotarła do nas dramatyczna informacja z okolic Zamku Książ, gdzie trwały poszukiwania 84-letniego turysty z Niemiec. W okolicach Pełcznicy w Świebodzicach znaleziono zwłoki mężczyzny. Potwierdzono, że jest to poszukiwany od trzech dni mężczyzna. Prokuratura sprawdzi, jaka była przyczyna śmierci mężczyzny i kiedy nastąpił zgon. Zarządzono sekcję zwłok obywatela Niemiec.

Tygodniowa prasówka 8.01.2023: 1.01-7.01.2023 Oleśnica: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Oleśnicy. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W obecnych czasach o stres nietrudno. W codziennym życiu mamy tak wiele stresujących sytuacji, pojawiają się ciągłe obawy o przyszłość swoją i rodziny w związku z inflacją, wojną, chorobami. Do tego dochodzi pośpiech i zabieganie w pracy i domu, a to wszystko odbija się na naszym zdrowiu. Długotrwały stres prowadzi do wielu zaburzeń w funkcjonowaniu układu sercowo-naczyniowego, z zawałem serca na czele. Chroniczny stres niszczy również mózg, prowadząc do zmian w jego strukturze. Proces ten da się zatrzymać, a mózg zregenerować. Oto skuteczne sposoby na stres, dzięki którym odbudujesz swój mózg.