Tu znajdziesz najlepsze lodziarnie w Oleśnicy. Polecane miejsca w sierpniu 2023

Historia lodów

Już w starożytnych Chinach pisano o deserze z owoców, lodu i mleka. Tym unikatowym rarytasem mogli się delektować również wybrane osoby zamieszkujące starożytną Grecję i Rzym. Był to posiłek unikatowy i przysparzający trudności w wykonaniu ze względu na konieczność pozyskiwania lodu z wysokich partii górskich.

W epoce Renesansu odkryto, że kiedy zamknięty pojemnik z kremem mleczno-jajecznym zostanie włożony do naczynia z solą i lodem zmrozi się on. Pierwsza lodziarnia nosząca nazwę Cafe Procope została otwarta w 1686 roku we Francji.

W naszym kraju większą popularność lody uzyskały jeszcze przed wojną. Sprzedawane były ze specjalnych wózków na ulicach Krakowa, Warszawy, Lwowa w postaci dwóch połączonych ze sobą wafli. Otwarte zostały także pierwsze lodziarnie, do których tłumnie ustawiali się klienci.

Po wojnie rozwinęła się produkcja lodów na dużą skalę. Rzemieślnicy kręcili je w specjalnych maszynkach. Były serwowane w waflach lub andrutach. Zaczęto sprzedawać również te na patyku. Lodziarnie w Oleśnicy powstawały przy głównym placu i najbardziej ruchliwych ulicach. Lody dostać można było jedynie latem, dlatego też był to deser, na który czekano cały rok i posiadał on duże zainteresowanie w sezonie.