Trzydzieści lat SZPZOZ w Dobroszycach. Za nami uroczystość. Były gratulacje i podziękowania

W wydarzeniu, oprócz wieloletniego dyrektora lek. Kazimierza Płakseja udział wzięli m.in. samorządowcy - wójt Gminy Dobroszyce Artur Ciosek, starosta oleśnicki Sławomir Kapica, a także dyrektor SZPZOZ w Oleśnicy Mariola Aiyegbusi. Nie zabrakło też obecnych, jak i byłych pracowników ośrodka.

Na początku Kazimierz Płaksej podziękował wszystkim za przybycie i przybliżył historię obiektu, która sięga lat 90. XX wieku. Dyrektor opowiedział też o najważniejszych inwestycjach, które poczyniono przez te lata w przychodni.

Samodzielność zakładu to pełna odpowiedzialność zarówno kadrowa jak i dotycząca stanu technicznego obiektu, gabinetów oraz finansowa. Największą uwagę przez te lata przywiązywaliśmy do podnoszenia usług medycznych. Aktywnie wymieniamy i uzupełniamy sprzęt i aparaturę medyczną, co zdecydowanie poprawia możliwości diagnostyczne i skraca czas leczenia - powiedział Płaksej.