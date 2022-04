Trwają konsultacje programu kolejowego CPK. Mieszkańcy mają głos!

Trwa drugi etap konsultacji społecznych w sprawie kolei dużych prędkości. Do 9 maja mieszkańcy terenów znajdujących się w pobliżu przebiegu planowanej inwestycji ponownie mogą wypełniać ankiety konsultacyjne, w których wyrażą swoje stanowisko dot. planowanej inwestycji. Otrzymane odpowiedzi oraz postulaty - zgodnie z zapewnieniami firmy Multiconsult działającej dla Centralnego Punktu Komunikacyjnego - zostaną włączone do analizy wielokryterialnej, która posłuży do przedstawienia inwestorowi rekomendacji dot. wyboru tzw. wariantu inwestorskiego nowej linii kolejowej.

Celem budowy połączenia, które budzi wiele kontrowersji, a dla części mieszkańców powiatu oleśnickiego jest nie do przyjęcia, jest poprawa komunikacji kolejowej południowo-zachodniej Polski z centrum kraju. Podróż w relacji Warszawa - Wrocław skróci się do 1 godziny i 55 minut. Zdaniem inwestora budowa nowoczesnej infrastruktury ma także usprawnić komunikację międzynarodową oraz przyczynić się do wzmocnienia gospodarczego regionu. Nowa kolejowa infrastruktura, zgodnie z przygotowanymi do tej pory wariantami znacząco ingeruje w niektóre miejscowości, a nawet poszczególne zabudowania.

Ostateczna decyzja, czy inwestycja dojdzie do skutku jeszcze nie zapadła.