Trasy rowerowe w powiecie oleśnickim. Gdzie na przejażdżkę jednośladem? KJ

Trasa Wielka Powiatowa jest ideą integrującą. Łączy trasy gminne w jedną wielką trasę-pętlę o długości około 140 kilometrów. Przejechanie trasy w całości to twardy orzech do zgryzienia, wyzwanie dla silnych, wytrwałych zwolenników dwóch kółek. Wielką Powiatową można rozpocząć w dowolnym miejscu. Umownie, przy jej opisie, początek umiejscowimy na Rynku w Oleśnicy i stąd, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, przyjrzymy się całej pętli. Kliknij w kolejne zdjęcie Google Earth Zobacz galerię (21 zdjęć)

