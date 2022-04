Tragiczny pożar w Młokiciu. Ponad dwadzieścia osób bez dachu nad głową KJ

Kilkanaście zastępów straży pożarnej interweniowało w nocnym pożarze domu mieszkalnego do którego doszło w sąsiednim powiecie. W wyniku pożaru dach nad głową straciło sześć rodzin. teraz starają się odnaleźć w nowej rzeczywistości i odbudować, to co zostało zniszczone.